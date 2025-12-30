Bancomat attaqué dans le centre commercial Migros à Marin (NE)

Un bancomat a été attaqué mardi peu après 4h30 à Marin (NE) dans le centre commercial Migros ...
Bancomat attaqué dans le centre commercial Migros à Marin (NE)

Bancomat attaqué dans le centre commercial Migros à Marin (NE)

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Un bancomat a été attaqué mardi peu après 4h30 à Marin (NE) dans le centre commercial Migros de Marin Centre. Les auteurs ont 'vraisemblablement' utilisé des explosifs pour s'en prendre au distributeur automatique de billets de banque.

Une opération de police est en cours. La zone est bouclée pour l'enquête et pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'explosif sur place, a indiqué la Police neuchâteloise (PN). Il n'y a pas eu de blessé et il n'y a pas de danger pour la population.

Cette dernière est appelée à ne pas se rendre dans le secteur de Marin Centre, précise la brève information de la PN. Le centre commercial sera fermé jusqu'en début d'après-midi, au moins. Un communiqué est prévu ultérieurement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Bourses asiatiques ont flambé, aidées par le boom de l'IA

Les Bourses asiatiques ont flambé, aidées par le boom de l'IA

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:38

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:34

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:52

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:12

Articles les plus lus

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 12:18

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:12

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:52

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:34

Le franc devrait rester solide en 2026

Le franc devrait rester solide en 2026

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 10:42

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 12:18

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:12

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:52

La Poste distribue plus de 23 millions de colis

La Poste distribue plus de 23 millions de colis

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 09:40

Les métaux précieux calment leurs ardeurs après de nouveaux sommets

Les métaux précieux calment leurs ardeurs après de nouveaux sommets

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 10:38

Le franc devrait rester solide en 2026

Le franc devrait rester solide en 2026

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 10:42

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 12:18