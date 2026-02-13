Bangladesh: vers une large victoire du Parti nationaliste

Le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) de Tarique Rahman s'achemine vers une large victoire aux premières élections législatives organisées depuis la chute du régime de fer de Sheikh Hasina à l'été 2024, selon les projections des télévisions locales.

A 05h30 locales (00h30 en Suisse jeudi), le BNP était crédité de plus de la majorité absolue de 150 sièges à la chambre unique du Parlement, devançant largement son principal adversaire, la coalition menée par les islamistes du Jamaat-e-Islami, selon ces télévisions à la suite du scrutin qui s'est tenu jeudi.

Le dépouillement des bulletins de vote se poursuit vendredi matin et la commission électorale n'a encore annoncé aucun résultat officiel.

Les chaînes de télévision Jamuna et Somoy ont rapporté que le BNP avait remporté 197 des 300 sièges à pourvoir, contre 63 à la coalition du Jammat e-Islami.

Dans une déclaration, le BNP a affirmé avoir emporté une 'large victoire' et appelé ses responsables locaux à ne pas organiser de célébrations dans les rues.

'Grâce au fort soutien du peuple, le BNP va remporter une majorité des deux tiers et pouvoir former un gouvernement', a déclaré aux journalistes un porte-parole du parti, Mahadi Amin, au quartier général du BNP.

Lors d'un entretien accordé à l'AFP deux jours avant le scrutin, le chef du BNP avait indiqué que sa tâche serait 'énorme' pour rebâtir le pays, qu'il a décrit comme 'détruit' par le régime de Sheikh Hasina.

Mme Hasina a fui le Bangladesh en août 2024 après plusieurs semaines d'émeutes antigouvernementales menées par les jeunes étudiants de la Génération Z sévèrement réprimées.

'Nous allons nous joindre à l'effort de reconstruction du pays que va engager Tarique Rahman', a indiqué à l'AFP un partisan du BNP, Md Fazlur Rahman, 45 ans. 'Ces dix-sept dernières années, nous avons beaucoup souffert.'

/ATS