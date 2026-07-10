Bassin rénové par Trump: un ex-athlète plaide non coupable

Un ancien athlète olympique américain accusé d'avoir endommagé l'immense bassin jouxtant le ...
Bassin rénové par Trump: un ex-athlète plaide non coupable

Bassin rénové par Trump: un ex-athlète plaide non coupable

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Un ancien athlète olympique américain accusé d'avoir endommagé l'immense bassin jouxtant le Lincoln Memorial à Washington, rénové sous l'impulsion du président américain Donald Trump, a plaidé non coupable jeudi devant un tribunal. Il risque dix ans de prison.

David Hearn 'est innocent et nous allons nous battre dans cette affaire en faisant confiance à la justice pour prendre la bonne décision', a déclaré à la sortie du tribunal son avocat.

Donald Trump impute à des actes de 'vandalisme' la succession de problèmes - infestation d'algues, peinture qui se décolle, coloration verdâtre - que connaît le projet de rénovation du gigantesque miroir d'eau du National Mall, site emblématique de la capitale américaine. Il a menacé leurs auteurs de peines de prison, après plusieurs interpellations effectuées par la police des parcs nationaux.

'Je n'ai rien retiré'

Parmi les personnes interpellées figure David Hearn, 67 ans, arrêté le 19 juin. Cet ex-athlète olympique, qui a représenté les Etats-Unis en canoë aux JO en 1992, 1996 et 2000, est accusé d'avoir arraché le revêtement tapissant le fond du bassin. Il a été inculpé début juillet de dégradation de propriété publique, passible de dix ans de prison.

Il conteste les faits, affirmant au Washington Post avoir 'tendu la main' pour 'saisir l'extrémité de ce morceau qui pendait, ce morceau qui s'écaillait déjà. Il était encore attaché au fond. Je n'ai rien retiré'.

Des dizaines de personnes étaient rassemblées devant le tribunal jeudi pour le soutenir, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait par exemple lire 'Justice pour Davey'.

Parmi les autres personnes arrêtées pour des dégradations, une demi-douzaine d'entre elles pourraient être poursuivies pour délit ou se voir délivrer une contravention, avait fait savoir la procureure fédérale de la capitale, Jeanine Pirro, au moment de l'inculpation de David Hearn.

/ATS
 

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