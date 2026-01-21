Baume-Schneider lance les Journées de Soleure en défendant la SSR

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a ouvert mercredi les Journées de Soleure. Elle en a profité pour souligner le rôle central de la SSR dans la vie culturelle suisse et rendre hommage aux victimes de Crans-Montana.

'La SSR est indispensable pour comprendre notre pays et relier ses régions', a affirmé la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider mercredi soir à Soleure devant près de 900 personnes. Elle a rappelé que le service public soutient chaque année le cinéma suisse, investissant dans près de 300 festivals et touchant quotidiennement plus de trois millions de personnes. 'La SSR est 'too important to fail'', selon elle.

'La SSR offre aux artistes une scène essentielle' et permet aux citoyens d’accéder à une information solide, dans un contexte de flux massif de données et de désinformation. La ministre a également insisté sur l’importance de ce rôle pour la démocratie.

Les Suisses se prononceront le 8 mars prochain sur l'initiative, rejetée par le Conseil fédéral, visant à réduire le financement du service public.

Entre tragédie et espoir

La ministre a auparavant évoqué dans son discours le drame survenu à Crans-Montana en début d’année. 'Nous avons partagé une journée de deuil national pour exprimer notre compassion aux familles', a-t-elle déclaré. Elle a salué le courage des jeunes et le professionnalisme des équipes hospitalières.

'Nous devons à cette génération notre engagement et notre détermination à lui laisser entrevoir des possibles et des rêves', a-t-elle ajouté.

'Ne plus se laisser bercer'

Cette année, les Journées de Soleure mettent l’accent sur un cinéma, qui explore la question de l’appartenance: à une famille, une communauté, une histoire, une culture, un pays. 'Nous avons besoin de culture et de cinéma suisse, car notre pays est en mutation. Et plus le changement est rapide, plus il est essentiel de ne pas se laisser bercer par une fausse impression de sécurité, comme si nous connaissions déjà tout de la Suisse', a-t-elle conclut.

/ATS