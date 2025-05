Beat Gögli est le nouvel évêque de St-Gall

Le nouvel évêque de St-Gall s'appelle Beat Grögli. Son élection, mardi, était restée secrète en attendant sa confirmation par le Vatican. Né en 1970, le douzième prélat st-gallois était jusqu'à présent curé de la cathédrale de St-Gall. Il succède à Markus Büchel.

'J'accepte cette nouvelle et grande mission avec joie et respect et remercie tous ceux qui m'ont encouragé et soutenu tout au long de mon parcours', a déclaré le nouvel évêque. Beat Grögli a dirigé la paroisse de la cathédrale et était responsable de la pastorale de la ville.

Il a été élu par le chapitre de la cathédrale parmi six candidats que cette instance avait sélectionnés l'automne dernier. Cette liste a été ensuite envoyée à Rome pour y être vérifiée. Le parlement de l'Eglise catholique st-galloise a pu prendre position mardi avant l'élection en émettant, le cas échéant, des réserves sur un maximum de trois candidats.

L'élection de Beat Grögli a été confirmée mercredi par le pape Léon XIV. Elle a donc été rendue publique jeudi à midi, sur fond du son des cloches de la cathédrale.

/ATS