Beat Grögli ordonné nouvel évêque de Saint-Gall

Beat Grögli est devenu samedi le douzième évêque de Saint-Gall, lors d'un culte solennel à la cathédrale de la ville. Il succède à Markus Büchel, qui prend sa retraite.

La cérémonie de consécration a suivi un rituel en partie séculaire. En raison du grand intérêt, elle a également été retransmise en direct dans l'église réformée voisine de Saint-Laurent.

La consécration comprend l'imposition des mains et les litanies des saints, l'évêque nouvellement élu s'allongeant sur le sol devant l'autel.

Par la suite, Beat Grögli a reçu les différents insignes de sa fonction, dont un anneau, la mitre et la crosse. Ce n'est qu'après la consécration qu'il est considéré comme liturgiquement installé dans sa fonction et qu'il peut exercer tous les droits et devoirs d'un évêque.

L'évêque actuel de Saint-Gall, Markus Büchel, a présenté sa démission au pape après son 75e anniversaire en août 2024. Il était évêque depuis 2006.

La recherche d'un successeur s'est déroulée selon une procédure complexe. Au terme de celle-ci, le nouveau pape a dû approuver la proposition du chapitre de la cathédrale de Saint-Gall. Finalement, l'élection de Beat Grögli, âgé de 54 ans, a été annoncée officiellement le 22 mai dernier.

