Beat Jans salue le « signal de stabilité » donné par les Suisses

Le conseiller fédéral Beat Jans se réjouit du signal de stabilité que les Suisses ont donné ...
Beat Jans salue le « signal de stabilité » donné par les Suisses

Beat Jans salue le

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le conseiller fédéral Beat Jans se réjouit du signal de stabilité que les Suisses ont donné en refusant l'initiative 'Pas de Suisse à 10 millions'. Un signal important donné au reste du monde, surtout dans la perspective des accords avec l'UE.

'Le Conseil fédéral se réjouit du refus de l'initiative', a déclaré le ministre de justice et police dimanche devant la presse à l'issue des résultats des votations fédérales. 'Par leur décision, les citoyens ont donné un signal de stabilité, d'ouverture et de fiabilité', a-t-il ajouté.

Le pays est confronté à des défis, c'est un fait, a poursuivi le Bâlois, citant la crise du logement, les infrastructures et l'immigration. Des préoccupations régulièrement avancées par les initiants.

Le Conseil fédéral a pris des mesures concrètes pour affronter ces défis, a déclaré M. Jans. Et ce n'est pas avec les promesses données par l'initiative, qui n'auront aucun effet réel pour la population, qu'ils seront résolus.

/ATS
 

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