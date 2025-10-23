Beaucoup d'habitants de Brienz veulent être relogés ailleurs

Les chances de voir Brienz (GR) revivre un jour s'amenuisent. Une grande partie de ses habitants ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Les chances de voir Brienz (GR) revivre un jour s'amenuisent. Une grande partie de ses habitants, évacués sous la menace d'un éboulement, se sont annoncés pour être relogés ailleurs le plus vite possible. C'est plus que prévu par les autorités du village grison.

A la date limite du 30 septembre, 40 demandes de relogement définitif avaient été déposées, indiquent les autorités communales jeudi. Elles concernent 95 appartements dans 45 immeubles, dont la plupart sont des résidences secondaires et des maisons de vacances.

La commune estime toutefois qu'au moins 35 habitants réguliers souhaitent également abandonner leur maison et déménager. Avant l'évacuation en novembre 2024, le village comptait 90 habitants.

Depuis l'évacuation, près de 30 habitants de cette commune d'Albula ont déjà déménagé ou sont décédés. Les coûts de la relocalisation sont pris en charge à 90% par la Confédération et le canton.

/ATS
 

