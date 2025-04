Béjart Ballet: le directeur Giancarlo Sergi quitte son poste

Le directeur général du Béjart Ballet Lausanne (BBL) Giancarlo Sergi va quitter ses fonctions dans le courant du mois d'avril. Nommé en septembre 2022, l'ex-président de Swiss Basketball souhaite réorienter sa carrière professionnelle, indique mardi la compagnie.

'Cette décision a été prise d'un commun accord et dans le respect des dispositions contractuelles, par le Conseil de fondation et son directeur général', est-il précisé dans le communiqué. Arrivé il y a trois ans dans un contexte de crise, Giancarlo Sergi a su stabiliser la structure et mener à bien une restructuration en profondeur, selon le Conseil de fondation.

'Nous remercions chaleureusement Giancarlo Sergi pour le travail accompli et pour son professionnalisme. M. Sergi a su rétablir la confiance, apaiser les équipes et rétablir durablement la santé financière de l'institution', déclare Sylvie Buhagiar, présidente du BBL.

Le processus de recrutement d'une nouvelle directrice ou d'un nouveau directeur débutera dans les semaines prochaines. Un intérim sera mis en place entre-temps.

/ATS