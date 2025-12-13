Bélarus: le prix Nobel de la paix Bialiatski a été libérés (ONG)

Le Bélarus a libéré samedi le militant Ales Bialiatski, colauréat du prix Nobel de la paix 2022, et la figure de l'opposition Maria Kolesnikova, a annoncé l'ONG de défense des droits humains Viasna, après des pourparlers entre Minsk et Washington.

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a gracié '123 citoyens de différents pays' après ces discussions avec les Etats-Unis, a annoncé pour sa part sur Telegram le compte Poul Pervogo, affilié à la présidence bélarusse, sans fournir les noms des personnes libérées.

/ATS