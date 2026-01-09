Bénéfice annuel de 26 milliards pour la BNS

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 26 milliards de francs l'année dernière ...
Bénéfice annuel de 26 milliards pour la BNS

Bénéfice annuel de 26 milliards pour la BNS

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La Banque nationale suisse (BNS) a profité de la plus-value sur ses positions en or pour soigner son bénéfice, qui a atteint environ 26 milliards de francs l'année dernière. Les cantons et la Confédération devraient recevoir une distribution de 4 milliards.

Les positions en monnaies étrangères ont entraîné une perte de 9 milliards de francs, alors que le stock d'or a permis à la banque centrale helvétique d'engranger 36,3 milliards, précise vendredi l'institut d'émission sur la base de chiffres provisoires. Les positions en francs ont essuyé un débours de 0,9 milliard.

En 2024, le bénéfice de la BNS avait atteint 80,7 milliards de francs. L'institut d'émission procédera au versement d'un dividende de 15 francs par action, ce qui correspond au montant maximal prévu par la loi.

La publication du rapport détaillé sur l'exercice 2025 comportant les chiffres définitifs interviendra le 17 mars prochain.

/ATS
 

Actualités suivantes

Maison-Blanche: Trump veut construire un étage sur la colonnade

Maison-Blanche: Trump veut construire un étage sur la colonnade

Économie    Actualisé le 09.01.2026 - 06:37

Sunrise prévoit de supprimer 190 postes

Sunrise prévoit de supprimer 190 postes

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 18:06

Swiss annule des dizaines de vols à cause de la météo

Swiss annule des dizaines de vols à cause de la météo

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36

Le déficit commercial des Etats-Unis au plus bas depuis 2009

Le déficit commercial des Etats-Unis au plus bas depuis 2009

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 16:26

Articles les plus lus

Zalando ferme un site en Allemagne, 2700 emplois supprimés

Zalando ferme un site en Allemagne, 2700 emplois supprimés

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 15:07

Le déficit commercial des Etats-Unis au plus bas depuis 2009

Le déficit commercial des Etats-Unis au plus bas depuis 2009

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 16:26

Swiss annule des dizaines de vols à cause de la météo

Swiss annule des dizaines de vols à cause de la météo

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36

Sunrise prévoit de supprimer 190 postes

Sunrise prévoit de supprimer 190 postes

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 18:06

Zalando ferme un site en Allemagne, 2700 emplois supprimés

Zalando ferme un site en Allemagne, 2700 emplois supprimés

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 15:07

Le déficit commercial des Etats-Unis au plus bas depuis 2009

Le déficit commercial des Etats-Unis au plus bas depuis 2009

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 16:26

Swiss annule des dizaines de vols à cause de la météo

Swiss annule des dizaines de vols à cause de la météo

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36

LVMH souhaite vendre sa maison horlogère Zenith (sources)

LVMH souhaite vendre sa maison horlogère Zenith (sources)

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 18:40