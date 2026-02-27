Bénéfice net élagué en 2025 pour Holcim, délesté d'Amrize

Le géant zougois des matériaux de construction Holcim, qui a autonomisé à mi-parcours l'an ...
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le géant zougois des matériaux de construction Holcim, qui a autonomisé à mi-parcours l'an dernier ses activités nord-américaines regroupées sous la bannière d'Amrize, a accusé en 2025 une contraction de près de trois quarts de son bénéfice net, à 347 millions.

La multinationale zougoise se calcule toutefois hors amortissements et frais de cession des gains en petites hausse, à 1,78 milliard de francs.

La performance commerciale a souffert d'effets de change devisés à 5,9 points de croissance, le chiffre d'affaires reculant au final de 2,9% à 15,72 milliards, indique un compte-rendu diffusé vendredi.

Sur le plan opérationnel, la marge d'exploitation (Ebit) récurrente a gagné une huitantaine de points de base pour atteindre 18,3%, limitant à 0,3% le recul du résultat afférent, à 1,54 milliard.

Les chiffres présentés comblent peu ou prou les attentes des analystes consultés par l'agence AWP. Le conseil d'administration proposera un dividende de 1,70 franc par titre, conforme aux projections.

Pour l'exercice en cours, la direction laisse augurer une croissance organique de 3 à 5% des ventes, assortie d'une progression de 8 à 10% de l'excédent récurrent. Le flux de trésorerie disponible doit avoisiner 2 milliards de francs, contre 2,15 milliards en 2025.

/ATS
 

