Bénéfice net en baisse pour Swiss Life sur six mois

Swiss Life a engrangé un bénéfice net de 602 millions de francs sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 5% sur un an. Cela s'explique principalement par des charges d'impôts plus élevées de 36 millions, précise l'assureur mercredi dans un communiqué.

Les primes brutes ont enflé de 5% en monnaie locale à 12,1 milliards de francs. Swiss Life a également développé encore ses activités reposant sur le versement de frais et de commissions, générant des revenus issus de frais et commissions de 1,27 milliard de francs au total (+2% en monnaie locale).

Le produit des commissions issus de la gestion de patrimoine et du conseil financier est resté quasiment stable en monnaies locales à 392 millions.

Le bénéfice opérationnel ajusté s'est fixé à 903 millions, en hausse de 3% sur un an.

Les bénéfices opérationnel et net dépassent les prévisions du consensus AWP tandis que les primes brutes sont en ligne avec les attentes.

/ATS