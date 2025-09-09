Berlin dote l'Ukraine de milliers de drones à longue portée

L'Allemagne va lancer un programme visant à doter l'Ukraine de 'plusieurs milliers de drones à longue portée' pour des 'frappes en profondeur' contre la 'machinerie de guerre russe', pour un montant total de 300 millions d'euros.

Cette 'nouvelle initiative de frappes en profondeur' comprendra 'la livraison de plusieurs milliers de drones à longue portée' fabriqués par l'industrie de défense ukrainienne, a déclaré mardi Boris Pistorius lors d'une réunion à Londres du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine.

/ATS