Berne débloque 150 millions pour les logements d'utilité publique

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Le Conseil fédéral veut favoriser la construction de logements d'utilité publique, plus abordables, pour faire face à la pénurie d'habitations en Suisse. Il a débloqué vendredi 150 millions de francs à cet effet.

Des nouveaux logements 'de qualité et à prix modérés' doivent voir le jour entre 2030 et 2034 grâce à cet investissement, indique le gouvernement dans un communiqué.

Les 150 millions débloqués alimenteront le fonds de roulement pour encourager la construction de logements abordable. Il devrait à terme atteindre 900 millions. Il s'agit de maintenir les prêts octroyés à flot, sans quoi une nette réduction s'imposerait à partir de 2030, précise le gouvernement.

Cette augmentation des fonds d'encouragement s'inscrit dans le paquet de mesures que le Conseil fédéral a décidées en janvier comme alternative à l'initiative 'Pas de Suisse à 10 millions' qu'il rejette. L'initiative populaire de l'UDC, refusée jeudi au Conseil national, réclame un contrôle strict de l'immigration afin de limiter la hausse de la population en Suisse.

Le Conseil fédéral reconnaît que l'immigration est 'un important facteur' de ce phénomène. Mais ce n'est pas le seul. Le développement économique et démographique joue également un rôle, dit-il.

La pénurie de logements abordables pénalise avant tout les bas revenus mais aussi toujours plus la classe moyenne. Elle touche également de plus en plus de régions et ne se limite plus aux villes.

/ATS
 

