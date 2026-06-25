Berne mobilise la Chaîne suisse de sauvetage pour le Venezuela

La Suisse va envoyer son aide au Venezuela, frappé par deux puissants séismes ayant causé la mort d'une trentaine de personnes au moins. Une équipe composée de 80 secouristes, de huit chiens de recherche et de 18 tonnes de matériel va être dépêchée sur place.

La mission de la Chaîne suisse de sauvetage est de 'rechercher, dégager et secourir les victimes ensevelies sous les décombres à la suite du séisme', indique jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS. L'espace aérien vénézuélien étant fermé à la plupart des compagnies européennes, des démarches sont actuellement en cours pour organiser un vol de transport dans les meilleurs délais.

Le Conseil fédéral a exprimé ses pensées aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble de la population touchée. Selon le DFAE, aucune victime suisse n'a été signalée à ce stade, mais des vérifications sont en cours. A ce jour, cinq voyageurs suisses sont enregistrés sur l'application Travel Admin et environ 1000 personnes sont inscrites au registre des Suisses de l'étranger.

Le personnel de l'ambassade de Suisse est sain et sauf. La représentation reste opérationnelle, mais sera fermée jeudi pour des raisons de sécurité. Les ressortissants suisses sur place sont invités à suivre les consignes des autorités locales.

A signaler que Caritas suisse annonce avoir débloqué 100'000 francs d'aide d'urgence.

/ATS