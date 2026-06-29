Berne veut faciliter la reconnaissance des normes américaines

Le Conseil fédéral veut faciliter la reconnaissance des normes américaines dans certains domaines ...
Berne veut faciliter la reconnaissance des normes américaines

La Suisse n'a pas encore trouvé d'accord avec les Etats-Unis

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le président de la Confédération Guy Parmelin n'a pas pu annoncer de percée dans les négociations douanières avec les Etats-Unis lundi à Washington. Berne plaide avec force pour une prolongation de l'accord conclu en novembre dernier, a-t-il dit devant les médias.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer, le Vaudois a présenté une 'déclaration sur la mise en œuvre de certains éléments de la déclaration d’intention conjointe' conclue avec les Etats-Unis. Il a souligné que Berne attend de Washington qu'il respecte également les engagements pris dans le document du 14 novembre.

M. Parmelin a indiqué avoir expliqué à M. Greer que la Suisse avait respecté et mis en œuvre rapidement toutes les concessions prévues dans la 'déclaration conjointe'. 'Nous sommes un partenaire fiable: lorsque nous prenons un engagement, nous le respectons. C’est ce que nous attendons également de la part des Etats-Unis: un accord est un accord', a lancé le ministre de l'économie.

/ATS
 

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