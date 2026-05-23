Bienne: Monster Chetwynd à l'Exposition suisse de sculpture

L'artiste londonienne Monster Chetwynd sera l'invitée d'honneur de la 14e édition de l'Exposition suisse de sculpture qui se tiendra à Bienne en été 2028. Sept ans après Thomas Hirschhorn et son monument à Robert Walser, la fondation invite de nouveau un seul artiste.

Pour la première fois en plus de 70 ans d’existence, cette édition est confiée à une femme, relève la fondation Exposition suisse de sculpture (ESS) dans un communiqué. Artiste britannique basée à Zurich, Monster Chetwynd poursuit depuis 20 ans une oeuvre protéiforme et carnavalesque où les références à l’histoire de l’art se mêlent à la pop culture.

Son travail, exposé dans le monde entier, a notamment fait l’objet d’une grande rétrospective en 2025 au Kunsthaus de Zurich. En collaboration avec le curateur Raphael Gygax, Monster Chetwynd souhaite développer un projet qui va se déployer dans plusieurs sites de la Ville de Bienne en été 2028.

La fondation ESS prévoit un budget d’un million de francs pour la réalisation de cette édition, dont un tiers proviendra de fonds privés. Conformément à son engagement depuis le début de la manifestation, la Ville de Bienne a décidé de participer à hauteur de 300'000 francs.

/ATS