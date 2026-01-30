Bienne: « importants manquements » du commandant des pompiers

Une enquête administrative externe a révélé 'd'importants manquements en matière de conduite et de communication' de la part du commandant des sapeurs-pompiers de la ville de Bienne. Aucun acte relevant du pénal n'a toutefois été retenu contre lui.

C'est une lettre envoyée à la ville en août 2025 par plusieurs membres des sapeurs-pompiers professionnels de Bienne, via le Syndicat des services publics, qui est à l'origine de l'enquête. Ils reprochaient au responsable de faire preuve de favoritisme envers certains collaborateurs, d'abus de pouvoir et de ne pas respecter les prescriptions relatives au droit du personnel, ont détaille les autorités biennoises vendredi devant la presse.

L'enquête administrative, commandée par la ville et menée par un cabinet d'avocats, a mis en lumière 'd'importants manquements en matière de conduite et de communication', soulignent les autorités.

Les principaux reproches formulés n'ont cependant pas pu être confirmés. 'La grande majorité des accusations s'est donc révélée fausse', conclut la ville.

/ATS