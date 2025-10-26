Bientôt le Salon suisse des goûts et terroirs à Bulle (FR)

Le Salon suisse des goûts et terroirs s'apprête à célébrer sa 25e édition à partir de mercredi et jusqu'à dimanche. L'événement, qui se tient à Espace Gruyère, à Bulle (FR), avait attiré plus de 45'000 visiteurs l'an dernier.

A l'occasion de cette édition anniversaire, les organisateurs annoncent trois hôtes mis à l’honneur: la principauté du Liechtenstein, ChasseSuisse et le Vacherin fribourgeois AOP. Ils décrivent toujours leur manifestation comme une 'véritable vitrine du patrimoine culinaire suisse et international'.

Plus de 300 exposants et plus de 5000 produits régionaux seront à découvrir et à déguster pendant cinq jours, avec pas moins de 18 cantons ou régions représentés. Le salon conserve son credo qui promeut les 'plaisirs gourmands, les rencontres et les expériences immersives à savourer sans modération'.

Voisin oriental

La Principauté du Liechtenstein est le premier hôte d’honneur de la 25e édition. Le petit pays voisin de la Suisse invitera à découvrir toute la diversité de sa gastronomie. Au cœur du pavillon 'Hoi Liechtenstein', le public découvrira un concentré de saveurs alpines alliant 'plaisir, authenticité et qualité régionale'.

Indissociable de la gastronomie helvétique, la chasse est mise à l’honneur cette année par ChasseSuisse. La faîtière dévoilera les multiples facettes d’une activité 'à la fois respectueuse de la nature et méconnue'. Au restaurant Au Chasseur, les visiteurs pourront savourer des mets élaborés à partir de gibier suisse.

Patrimoine fromager

Symbole du patrimoine fromager cantonal, le Vacherin fribourgeois AOP fête en 2025 un double jubilé: les 20 ans de son AOP (pour appellation d'origine protégée) et les 30 ans de son interprofession. Son espace dédié invitera à un 'voyage sensoriel au cœur de la filière, entre savoir-faire, authenticité et passion'.

Depuis 2000, le Salon suisse des goûts et terroirs s’est imposé comme le rendez-vous 'incontournable' du bien-manger en Suisse, rappellent les organisateurs. Evénement populaire et convivial, il rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs autour d’une même passion: la gastronomie et le partage.

