Bilan des heurts religieux en Syrie: plus de 100 tués en 2 jours

Au moins 100 personnes ont été tuées en Syrie en deux jours dans des violences à caractère confessionnel. La plupart des victimes sont en effet des combattants druzes, a indiqué jeudi dans un nouveau bilan l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Selon l'ONG, 30 membres des forces de sécurité du pouvoir islamiste et combattants affiliés ont été tués, ainsi que 21 combattants druzes et 10 civils lors d'affrontements dans les banlieues de Jaramana et Sahnaya, près de Damas, mardi et mercredi.

Dans la province de Soueïda (sud), bastion de la communauté druze près d'Israël, 40 autres combattants druzes ont été tués mercredi, dont 35 dans une embuscade, selon l'OSDH.

/ATS