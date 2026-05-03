BirdLife invite à compter les oiseaux autour de chez soi

L'association BirdLife lance son action 'Oiseaux de nos jardins' 2026. Du 7 au 10 mai, la population suisse est invitée à compter les oiseaux pendant une heure dans leur jardin, sur leur balcon ou dans un parc.

Organisée depuis 2014, cette action vise à 'obtenir une image précise de l'avifaune dans les zones habitées et à documenter les évolutions à long terme', écrit lundi BirdLife dans un communiqué. Les observations sont annoncées en ligne ou via une application.

Sur le site internet de l'association, BirdLife propose divers outils pour aider grands et petits à identifier les espèces les plus courantes.

Ces dernières années, selon BirdLife, des milliers de personnes ont participé à chaque fois. 'Les données ornithologiques constituent un élément essentiel pour la protection de la biodiversité, qui subit une pression très forte'.

Avec cette action, il s'agit aussi de sensibiliser la population à la conservation de la nature.

/ATS