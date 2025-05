Blatten (VS): les fractures du glacier augmentent fortement

Les fractures dans le glacier de Blatten (VS) augmentent de manière significative, selon les autorités. Une grosse avalanche s'est produite dans la nuit de lundi à mardi, avec un mélange de glace, de roche, de neige et d'eau, mais n'a pas atteint le fond de la vallée.

Le front du glacier avance désormais de 10 mètres par jour, a indiqué mardi l'état-major de conduite régional du Lötschental dans son dernier point de la situation.

Un cône d'éboulis massif s'était formé ces derniers jours sur le glacier du Birch. Environ neuf millions de tonnes de débris pèsent sur le glacier.

Un nouveau vol de reconnaissance est prévu dans la journée de mardi et une deuxième caméra doit être installée, permettant une vue oblique sur le glacier. Celle-ci permettra d'évaluer de manière plus détaillée les mouvements et l'aspect des crevasses sur le front du glacier. En outre, un nouveau vol de reconnaissance est prévu.

