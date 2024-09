Boeing annonce réduire ses dépenses, envisage du chômage technique

Le constructeur aéronautique américain Boeing, en proie depuis vendredi à une grève paralysant notamment la production du 737 MAX - son best-seller - et du 777, a annoncé lundi réduire ses dépenses, envisageant du chômage technique 'dans les prochaines semaines'.

'Nous travaillons de bonne foi pour parvenir à un nouvel accord de convention collective qui tienne compte des réactions et qui permette à l'activité de reprendre', a indiqué Brian West le directeur financier de l'avionneur, dans un message aux employés.

'Cependant, notre groupe traverse une période difficile', a-t-il poursuivi, assurant que le débrayage 'menace notre reprise d'une manière importante'.

Par conséquent, la direction a pris des 'mesures nécessaires pour préserver les liquidités et protéger notre avenir commun' et pour assurer le financement de la 'sécurité, de la qualité et de l'assistance directe aux clients'.

Boeing a ainsi gelé tous les recrutements et les hausses salariales liées à des promotions, suspendu tous les voyages non essentiels, éliminé les voyages en Première classe et en classe Affaires y compris pour les membres de sa direction.

Il a également mis sur pause toutes les dépenses de conseil, caritatives, publicitaires et marketing, parmi les nombreuses actions déjà entreprises.

Par ailleurs, le groupe se prépare à réduire 'de manière importante' les dépenses d'approvisionnement et en particulier à ne plus passer de commandes liées aux programmes du 737, du 777 et du 767 qui sont fabriqués dans les usines de Renton et d'Everett, dans la région de Seattle (nord-ouest), dont la production est à l'arrêt depuis vendredi.

Brian West a ajouté que le groupe envisageait une 'étape difficile': la mise en place 'dans les prochaines semaines' de mesures temporaires de chômage technique pour de nombreux employés, responsables et dirigeants'.

Les négociations entre Boeing et l'antenne locale du syndicat international des machinistes et des ouvriers de l'aérospatial (IAM) doivent reprendre mardi, sous l'égide d'une médiation fédérale.

Les plus de 33'000 adhérents représentés par le IAM-District 751 (sur quelque 170'000 employés du groupe) ont rejeté jeudi le projet de convention collective annoncé le 8 septembre à 94,6% et approuvé un débrayage à 96%. La dernière grève, en 2008, avait duré 57 jours.

