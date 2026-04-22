Boeing: résultats meilleurs qu'attendu au 1er trimestre

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi des résultats meilleurs que ...
Boeing: résultats meilleurs qu'attendu au 1er trimestre

Boeing: résultats meilleurs qu'attendu au 1er trimestre

Photo: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre grâce au rebond des livraisons d'avions commerciaux, marqués néanmoins par une perte nette de 90 millions de dollars (70 millions de francs).

'Au cours des derniers mois, nous avons remporté de grandes victoires et atteint des jalons importants', a commenté Kelly Ortberg, patron de l'avionneur, dans un message aux employés.

Il a affirmé que le groupe effectuait 'des progrès constants à tous les niveaux', après une crise profonde liée aux problèmes de qualité de sa production, mais 'il reste encore beaucoup à faire (...) pour que Boeing redevienne ce que l'on attend de nous'.

Le groupe, qui a livré au premier trimestre 143 avions commerciaux, soit un record depuis la même période de 2019, a réalisé un chiffre d'affaires de 22,28 milliards de dollars (+14%) sur un an. Le consensus des analystes de Factset attendait 21,85 milliards.

L'avionneur reçoit la plus grosse partie du prix de vente de ses appareils à la livraison.

Il a aussi réduit sa perte nette, à 90 millions de dollars, contre 123 millions au premier trimestre de l'année précédente.

Rapportée par action et hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, cette perte nette ressort à 20 cents contre -49 cents un an plus tôt.

Le consensus anticipait une perte nette de 132 millions et, par action, de 68 cents.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Boeing bondissait de 3,80%.

Le groupe a généré en 2025 son premier bénéfice net annuel (1,89 milliard) depuis 2018, grâce à une cession d'actif mais aussi à la reprise de ses livraisons.

En 2024, il avait perdu 11,87 milliards de dollars, portant le total des pertes depuis 2019 à 35,74 milliards de dollars, selon un calcul de l'AFP.

/ATS
 

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