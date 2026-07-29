Bolivie: le parquet ordonne l'arrestation de l'ex-président Morales

Le parquet général de Bolivie a annoncé mercredi avoir lancé un mandat d'arrêt contre l'ex-président de gauche Evo Morales, pour son rôle dans les manifestations antigouvernementales qui ont paralysé le pays pendant 50 jours en mai et en juin.

Ce mandat d'arrêt a été émis dans le cadre d'une enquête pour des dizaines de blocages de routes à travers la Bolivie en mai et juin, a indiqué le procureur général de l'Etat, Roger Mariaca. Cette enquête découle de plaintes pour 'soulèvement armé' et 'terrorisme' déposées par un groupe de dirigeants civils et le ministère de l'Intérieur.

/ATS