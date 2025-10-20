Bolivie: le sénateur Rodrigo Paz élu président

Le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz a remporté dimanche l'élection présidentielle en Bolivie avec 54,5% des voix, selon le dépouillement de plus de 97% des bulletins, a annoncé le tribunal suprême électoral. Il met fin à deux décennies de pouvoir de la gauche.

Son adversaire, l'ancien président de droite Jorge 'Tuto' Quiroga, recueille 45,4% des suffrages.

M. Paz succédera le 8 novembre à l'impopulaire Luis Arce, qui a renoncé à se représenter et quittera le pouvoir au terme d'un mandat de cinq ans.

Environ huit millions de Boliviens étaient appelés aux urnes dans un pays frappé par une grave crise économique après deux décennies de gouvernements de gauche.

