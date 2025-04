Bolsonaro en vol vers l'hôpital pour de fortes douleurs à l'abdomen

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été transféré vendredi par hélicoptère vers un hôpital de Natal (nord-est) après avoir ressenti de 'fortes douleurs' à l'abdomen, a indiqué à l'AFP une porte-parole de son parti.

Lors d'un événement dans l'Etat du Rio Grande do Norte, dont Natal est la capitale, 'il a eu un malaise, lié à l'attentat à l'arme blanche de 2018', a expliqué cette porte-parole.

Cette année-là, l'ancien capitaine de l'armée avait été poignardé par un déséquilibré en plein bain de foule, à quelques semaines de l'élection présidentielle qu'il a finalement remportée.

Les séquelles ont valu à M. Bolsonaro, 70 ans, plusieurs hospitalisations ces dernières années.

Après l'apparition des douleurs lors d'un événement de son Parti libéral, l'ex-président (2019-2022) a été admis vendredi dans un hôpital de Santa Cruz, avant d'être transféré vers Natal, à une centaine de kilomètres, a précisé la porte-parole de sa formation politique.

Le sénateur Rogerio Marinho, ancien ministre du gouvernement Bolsonaro et actuellement sénateur élu du Rio Grande do Norte, qui se trouvait à ses côtés vendredi, a confirmé que le leader de l'opposition brésilienne avait ressenti 'de fortes douleurs à l'abdomen', sans donner plus de détails sur son état de santé.

L'ancien président d'extrême droite vient d'être renvoyé en procès pour tentative de coup d'Etat.

/ATS