Bondi: hommage aux victimes de l'attentat des sauveteurs en mer

Des centaines de sauveteurs en mer australiens ont rendu hommage samedi aux 15 personnes tuées lors de l'attentat antisémite de la plage de Bondi, à Sydney.

L'Australie se prépare à observer une journée de recueillement national dimanche, une semaine après avoir connu sa pire tuerie depuis près de 30 ans.

Dès samedi, des centaines de sauveteurs en mer, équipés de leur surf et vêtus de leur uniforme rouge et jaune, se sont rassemblés sur cette plage mythique, emblématique du mode de vie australien.

Ils y ont observé trois minutes de silence, certaines personnes en larmes se serrant dans les bras, alors qu'un hélicoptère de leurs clubs et associations survolait la plage.

Ces secouristes, dont certains qui n'étaient pas en service dimanche dernier ont mis des enfants à l'abri lorsque les assaillants tiraient sur la foule, ont rendu hommage aux victimes.

Dans des messages, ils ont dénoncé la 'tragédie qui s'est déroulée à Bondi' et fait part de leur 'compassion pour la communauté juive prise pour cible par l'attaque'.

'Nous rendons hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie, qui ont risqué la leur et qui en ont sauvé: nous n'oublierons jamais', est-il encore écrit.

Deux assaillants, Sajid Akram, 50 ans, un Indien entré sur visa en Australie en 1998 et son fils Naveed Akram, né dans le pays il y a 24 ans, ont tué 15 personnes et blessé des dizaines d'autres en ouvrant le feu contre un rassemblement pour la fête juive d'Hanouka.

L'attentat commis dimanche soir 'semblerait avoir été motivé par l'idéologie du groupe djihadiste État islamique', selon les autorités, alors que l'enquête se poursuit.

Après avoir annoncé qu'il comptait durcir la législation australienne contre l'extrémisme, le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé vendredi un programme de rachat des armes à feu en circulation.

Dimanche, une semaine après l'attentat qui a provoqué le choc et la stupeur dans le pays, la population est invitée à allumer des bougies à 18h47 (08h47 en Suisse), à l'heure où tout a basculé sur la plage.

Ce sera 'un moment pour faire une pause, réfléchir et affirmer que la haine et la violence ne définiront jamais qui nous sommes en tant qu'Australiens', a déclaré M. Albanese.

Une journée de deuil national se tiendra par ailleurs en 2026, a-t-il dit.

/ATS