Bouchon de 10 km au tunnel du Gothard

Le tunnel routier du Gothard ne désemplit pas. Après le pic de 20 kilomètres samedi devant le portail nord, la file de voitures s'étendait à nouveau dimanche matin sur 10 kilomètres. Cela correspond à un temps d'attente d'une heure et 40 minutes, indique le TCS.

Le bouchon s'étend entre Erstfeld et Göschenen (UR), selon le pointage de la centrale routière à 8h55. En raison des départs en vacances, des embouteillages fréquents sont à prévoir sur les axes nord-sud.

Il est recommandé aux voyageurs de contourner cet axe. L'itinéraire via l'A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé. L'A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg sont aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud.

/ATS