Bourse suisse: le SMI rebondit
La Bourse suisse a démarré dans le vert mercredi, le SMI bondissant de plus de 3% dans les ...
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