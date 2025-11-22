Brésil: l'ex-président Jair Bolsonaro en détention provisoire

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été placé samedi en détention provisoire, a-t-on ...
Photo: KEYSTONE/AP/Luis Nova

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été placé samedi en détention provisoire, a-t-on appris auprès de son avocat et de source proche du dossier. Il a été condamné récemment à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

'Il a été fait prisonnier, mais je ne sais pas pourquoi', a déclaré à l'AFP Celso Vilardi, l'un de ses avocats. La police fédérale a indiqué dans un communiqué avoir exécuté un mandat de détention provisoire en application d'une décision de la Cour suprême. Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de Jair Bolsonaro.

