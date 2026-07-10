Brésil: la déforestation en Amazonie au plus bas au 1er semestre

La déforestation en Amazonie brésilienne au premier semestre a atteint son plus bas niveau ...
Brésil: la déforestation en Amazonie au plus bas au 1er semestre

Brésil: la déforestation en Amazonie au plus bas au 1er semestre

Photo: KEYSTONE/AP/LEO CORREA

La déforestation en Amazonie brésilienne au premier semestre a atteint son plus bas niveau en une décennie, selon les chiffres officiels publiés vendredi, qui confirment l'amélioration constatée depuis le retour au pouvoir de Lula.

De janvier à juin, 1295 km2 ont été déboisés dans la plus grande forêt tropicale de la planète, au plus bas depuis le début en 2016 des relevés de l'Institut national de recherche spatiale (Inpe), qui recueille ces données par satellite. Cela représente une baisse de 38% par rapport au premier semestre 2025.

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui briguera la réélection en octobre, s'est engagé à éradiquer la déforestation illégale d'ici 2030.

À titre de comparaison, la destruction de la végétation en Amazonie était presque quatre fois plus élevée au premier semestre 2022 (3998 km2), dernière année du mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Après un pic à 10'278 km2 sur toute l'année 2022, la déforestation dans l'Amazonie brésilienne a été réduite pratiquement de moitié en 2023, première année du mandat actuel de Lula, et la baisse s'est poursuivie les années suivantes.

Lula tient à afficher un bon bilan environnemental à moins de trois mois du scrutin lors duquel il espère obtenir un quatrième mandat, après un premier passage à la présidence de 2003 à 2010.

Il a toutefois été critiqué par les écologistes pour son soutien à un vaste projet d'exploration pétrolière au large de l'Amazonie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dieselgate GB: verdict en faveur des constructeurs

Dieselgate GB: verdict en faveur des constructeurs

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 17:11

Canicule: 131 décès par noyade depuis le 19 juin en France

Canicule: 131 décès par noyade depuis le 19 juin en France

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 16:45

Attaques de drones sur des infrastructures pétrolières en Russie

Attaques de drones sur des infrastructures pétrolières en Russie

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 07:55

Taïwan: évacuations et écoles fermées à l'approche du typhon Bavi

Taïwan: évacuations et écoles fermées à l'approche du typhon Bavi

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 12:05

Articles les plus lus

Iran: le guide suprême Ali Khamenei a été inhumé

Iran: le guide suprême Ali Khamenei a été inhumé

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 03:05

Attaques de drones sur des infrastructures pétrolières en Russie

Attaques de drones sur des infrastructures pétrolières en Russie

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 07:55

Taïwan: évacuations et écoles fermées à l'approche du typhon Bavi

Taïwan: évacuations et écoles fermées à l'approche du typhon Bavi

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 12:05

Espagne: six morts dans un incendie en Andalousie (autorités)

Espagne: six morts dans un incendie en Andalousie (autorités)

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 16:05

Burnham plébiscité au début de la course à la succession de Starmer

Burnham plébiscité au début de la course à la succession de Starmer

Monde    Actualisé le 09.07.2026 - 21:11

Bassin rénové par Trump: un ex-athlète plaide non coupable

Bassin rénové par Trump: un ex-athlète plaide non coupable

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 01:09

Iran: le guide suprême Ali Khamenei a été inhumé

Iran: le guide suprême Ali Khamenei a été inhumé

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 03:05

Espagne: six morts dans un incendie en Andalousie (autorités)

Espagne: six morts dans un incendie en Andalousie (autorités)

Monde    Actualisé le 10.07.2026 - 16:05