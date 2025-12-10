Brésil: une loi votée pour réduire la peine de Bolsonaro

Les députés brésiliens ont approuvé mercredi à l'aube une proposition de loi visant à alléger ...
Brésil: une loi votée pour réduire la peine de Bolsonaro

Brésil: une loi votée pour réduire la peine de Bolsonaro

Photo: KEYSTONE/AP/Luis Nova

Les députés brésiliens ont approuvé mercredi à l'aube une proposition de loi visant à alléger considérablement la peine de l'ex-président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat. Le texte doit encore être approuvé par le Sénat.

Si ce texte est adopté par les deux chambres du Parlement, M. 'Bolsonaro verra sa peine réduite de vingt-sept ans et trois mois à environ deux ans et quatre mois de prison', a affirmé le rapporteur, le député Paulinho da Força, dans une vidéo envoyée à l'AFP.

Le texte, qui dit chercher 'la pacification' du Brésil, accorderait également une liberté conditionnelle à 141 partisans de l'ex-président d'extrême droite (2019-2022) condamnés pour l'assaut contre les sièges des pouvoirs à Brasilia le 8 janvier 2023, quelques jours après l'investiture de l'actuel président de gauche Luis Inacio Lula da Silva.

Incidents dans l'hémicycle

Les débats ont été interrompus pendant un long moment à la suite d'incidents dans l'hémicycle. Un député progouvernemental, Glauber Braga, a été expulsé manu militari par la police après avoir dénoncé une 'offensive putschiste' et s'être installé dans le fauteuil du président de la chambre.

La retransmission en direct de la séance à la télévision a été coupée et les journalistes ont été chassés de la salle, ce qui a généré des bousculades et des échauffourées.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'aide militaire à l'Ukraine au plus bas, selon le Kiel Institute

L'aide militaire à l'Ukraine au plus bas, selon le Kiel Institute

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 06:34

Combats Cambodge-Thaïlande: plus de 500'000 personnes évacuées

Combats Cambodge-Thaïlande: plus de 500'000 personnes évacuées

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 06:43

Covid: enquête américaine sur de possibles décès liés aux vaccins

Covid: enquête américaine sur de possibles décès liés aux vaccins

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 02:05

Les vêtements en polyester recyclé polluent plus (étude)

Les vêtements en polyester recyclé polluent plus (étude)

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 00:49

Articles les plus lus

Le milliardaire tchèque Andrej Babis nommé Premier ministre

Le milliardaire tchèque Andrej Babis nommé Premier ministre

Monde    Actualisé le 09.12.2025 - 09:18

Crimes de guerre: 20 ans de prison pour un chef de milice soudanais

Crimes de guerre: 20 ans de prison pour un chef de milice soudanais

Monde    Actualisé le 09.12.2025 - 10:40

Trump étrille certains leaders européens sur l'immigration

Trump étrille certains leaders européens sur l'immigration

Monde    Actualisé le 09.12.2025 - 16:23

Un chef camerounais lauréat du Prix Nansen pour les réfugiés

Un chef camerounais lauréat du Prix Nansen pour les réfugiés

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 00:03