British American Tobacco: 5500 suppressions de postes dans le monde

Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5500 postes ...
British American Tobacco: 5500 suppressions de postes dans le monde

British American Tobacco: 5500 suppressions de postes dans le monde

Photo: KEYSTONE/STEFAN MEYER

Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5500 postes dans le monde, dans le cadre d'un 'programme de transformation' qui doit permettre d'économiser 600 millions de livres (641 millions de francs) d'ici 2028.

'D'ici la fin de l'année, nous prévoyons que ces changements auront conduit à une réduction d'environ 5500 postes à l'échelle mondiale', écrit dans un communiqué l'entreprise, ajoutant qu''environ 3500 postes' ont par ailleurs 'été transférés vers des partenaires stratégiques'.

/ATS
 

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