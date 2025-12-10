Budget: le Conseil des Etats s'oppose aux coupes dans les ONG

Les ONG de la Genève internationale doivent pouvoir bénéficier de suffisamment de fonds. Le ...
Budget: le Conseil des Etats s'oppose aux coupes dans les ONG

Budget: le Conseil des Etats s'oppose aux coupes dans les ONG

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les ONG de la Genève internationale doivent pouvoir bénéficier de suffisamment de fonds. Le Conseil des Etats a refusé mercredi de tailler drastiquement dans le financement prévu pour ces organisations dans le budget 2026.

Il s'est ainsi opposé à la coupe de près de 30 millions prévu par le National. Le budget passerait dans ce cas de 305,6 millions à 277,4 millions.

Le Conseil des Etats a opté pour un compromis proposé par Pascal Broulis (PLR/VD): 300 millions doivent être prévus pour les organisations multilatérales. 'Il en va de la crédibilité de la Suisse', a-t-il déclaré. La coupe de 10% voulue par le National entraînerait des restructurations, selon lui.

Le CICR, le Programme alimentaire mondial et l'Unicef comptent parmi les 24 organisations qui bénéficient de ces fonds. Baptiste Hurni (PS/NE) voulait maintenir le montant prévu par le Conseil fédéral. Il n'a pas été suivi.

Pas d'économies dans l'égalité

Les sénateurs ont également défendu les fonds pour le Bureau fédéral de l'égalité. Suffisamment d'argent doit être à disposition notamment en prévision du numéro d'urgence pour les victimes de violences de genre dont la mise en service est planifiée pour mai prochain, a avancé Marianne Maret (C/VS).

Il n'est effectivement pas 'juste' de faire des économies à cet endroit, a déclaré la ministre des finances Karin Keller-Sutter. Plusieurs personnes se sont rassemblées mardi soir sur la Place fédérale après que le National a décidé d'une coupe d'un million dans le fonds prévu pour les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Moins facilement contourner les obligations militaires en Suisse

Moins facilement contourner les obligations militaires en Suisse

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 09:20

Plus de 135'000 signatures pour l'initiative anti-armes nucléaires

Plus de 135'000 signatures pour l'initiative anti-armes nucléaires

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 09:19

La cagnotte de 133,8 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 133,8 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 21:49

Le parlement grison débloque 50 millions pour relocaliser Brienz

Le parlement grison débloque 50 millions pour relocaliser Brienz

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 16:46

Articles les plus lus

Pôle de développement à La Tène: recours rejeté

Pôle de développement à La Tène: recours rejeté

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 15:40

Le parlement grison débloque 50 millions pour relocaliser Brienz

Le parlement grison débloque 50 millions pour relocaliser Brienz

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 16:46

Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE)

Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE)

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 18:43

La cagnotte de 133,8 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 133,8 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 21:49

Valais: 16 loups tués en Valais en moins de deux mois et demi

Valais: 16 loups tués en Valais en moins de deux mois et demi

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 14:44

Pôle de développement à La Tène: recours rejeté

Pôle de développement à La Tène: recours rejeté

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 15:40

Pôle de développement à La Tène: recours rejeté

Pôle de développement à La Tène: recours rejeté

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 15:44

Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE)

Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE)

Suisse    Actualisé le 09.12.2025 - 18:43