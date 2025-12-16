Budget: le Parlement débloque 1,5 million pour Tox Info

Le centre antipoison Tox Info, qui rencontre des difficultés, bénéficiera de 1,5 million dans le cadre du budget 2026. Le Conseil des Etats, dans un premier temps réticent, a suivi le National mardi.

Les parlementaires ont, au cours des différents débats, répété à plusieurs reprises l'importance que le centre antipoison revêt pour la population. L'enjeu principal est de maintenir la ligne d'appel pour les empoisonnements, qui concerne des enfants dans beaucoup de cas.

Le centre, qui gère 24h sur 24 les urgences liées aux intoxications, avait en début d'année alerté le gouvernement sur son risque de disparition dès 2026 si des fonds supplémentaires n'étaient pas débloqués. Il exigeait 1,1 million de la part de la Confédération.

Quelques désaccords persistants

Des désaccords persistent toutefois encore entre les deux Chambres sur d'autres aspects du budget. Le Conseil des Etats veut allouer davantage pour la coopération internationale, alors que la tendance est plutôt à la coupe au National.

Il souhaite aussi maintenir les fonds prévus pour les ressources de plusieurs départements tandis que les députés veulent les tailler de moitié. Les sénateurs défendent également le budget pour Suisse Tourisme, jugé pas indispensable par la Chambre du peuple.

Le dossier repart au Conseil national.

/ATS