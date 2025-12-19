Budget: les Etats approuvent la proposition de conciliation

Le Conseil des Etats a validé vendredi le budget 2026. Il a accepté à l'unanimité la proposition ...
Budget: les Etats approuvent la proposition de conciliation

Budget: les Etats approuvent la proposition de conciliation

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le Conseil des Etats a validé vendredi le budget 2026. Il a accepté à l'unanimité la proposition de la conférence de conciliation. Le National doit encore se prononcer.

L'enveloppe d'un peu plus de 90 milliards de francs prévoit un solde structurel, soit une marge de manoeuvre, de 84,6 millions.

La part belle est donnée à la sécurité et à l'agriculture. Des coupes ont en revanche été effectuées dans la coopération internationale et dans l'administration fédérale. Le budget doit encore être validé au National.

/ATS
 

