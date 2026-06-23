Bürgenstock: cinq violations de l'espace aérien ont eu lieu

L'armée suisse a mis fin mardi à sa mission de sécurité sur le Bürgenstock. Au cours de la conférence, cinq violations de l'espace aérien ont été constatées et deux avions escortés.

Les deux aéronefs ont été identifiés visuellement par les Forces aériennes de l'armée suisse et escortés hors de la zone de sécurité, ont-elles indiqué mardi.

Lors d'évènements de ce type, l'espace aérien est fermé au-dessus des sites d'une telle envergure. Les Forces aériennes sont alors chargées de faire respecter la souveraineté aérienne.

La mission de l’armée comprenait également un soutien logistique en matériel ainsi qu’une aide au montage et au démontage. Parmi les autres tâches figuraient des missions de surveillance et la défense contre les mini-drones dans le cadre de la protection de ses propres forces. En outre, l’armée a mis à profit ses capacités en matière de cyberdéfense et de protection ABC.

Une collaboration sans heurts

Selon le communiqué, les engagements de ce type n’engendrent que des coûts supplémentaires marginaux. Les dépenses liées au service d’appui de l’armée sont couvertes par le budget ordinaire du DDPS.

La collaboration avec l’ensemble des forces d’intervention civiles s’est déroulée sans heurts. Le Conseil fédéral avait autorisé le déploiement d’un maximum de 2000 militaires pour soutenir les forces de sécurité civiles et assurer la restriction temporaire de l’espace aérien.

/ATS