Bygmalion: la condamnation de Sarkozy confirmée, sa 2e définitive

La Cour de cassation a confirmé mercredi la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire ...
Photo: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ

La Cour de cassation a confirmé mercredi la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion. Il s'agit de la deuxième condamnation pénale définitive au casier judiciaire de l'ex-chef de l'Etat après celle dans le dossier Bismuth, ou des écoutes.

Dans cette procédure, Nicolas Sarkozy a été condamné le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement dont six mois ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. La cour avait ordonné l'aménagement pour la partie ferme (bracelet électronique, semi-liberté...).

/ATS
 

