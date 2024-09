C'est souvent le livret de vote qui décide du oui ou du non

Le contenu du livret de vote fait une différence de plus de 15 points de pourcentage sur le comportement de vote et donc le résultat des votations, montre un nouveau sondage. Or ce pourcentage est presque toujours décisif.

L'effet concerne les électeurs de tous les camps politiques, montre l'étude, dirigée par le professeur de politologie Oliver Strijbis. Le contenu du livret de vote a toutefois la plus grande influence sur les votants du centre politique.

'Ceux qui votent aux pôles ont généralement une opinion plus préconçue et se laissent moins aller à d'autres arguments et messages', explique la stratège en communication Marianne Affolter, directrice du Kampagnenforum, qui a mandaté l'étude pour déterminer l'effet possible des documents de vote.

Faire attention à la formulation

'Les résultats analysés montrent que les opposants et les partisans doivent accorder la plus grande attention possible à la formulation du texte dans les documents de votation', explique Marainne Affolter.

'Le texte du livret de vote doit être simple et non polarisant. De nombreux électeurs ne suivent que marginalement le débat public et décideraient en quelques secondes de voter oui ou non en recevant le matériel de vote. Il ne faut pas chercher à mobiliser les partisans ou à convaincre les opposants dans la dernière ligne droite.'

Quels contenus produisent quel effet?

'Le fait que les documents de vote aient un effet causal aussi important sur le comportement de vote des électeurs suisses est nouveau et a pu être démontré pour la première fois', relève Oliver Strijbis.

Pour lui, l'ampleur de l'effet est 'étonnamment grande'. Dans une deuxième étape, une étude de suivi permettra de déterminer quels contenus produisent quel effet causal.

'Comme c'est justement dans le cas des initiatives populaires que le cadrage du texte de votation reflète la position du Conseil fédéral, les contre-arguments doivent être réfutés sans être répétés. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable - et cela permet de gagner plusieurs points de pourcentage d'approbation. Ce sont précisément ces points de pourcentage qui peuvent faire la différence dans les urnes', explique Marianne Affolter.

L'étude a été réalisée en juin 2024 sous forme de sondage en ligne (CAWI) avec un échantillon stratifié de plus de 1'100 personnes parmi la population ayant le droit de vote en Suisse. La répartition des âges, le sexe, le groupe linguistique et la formation correspondent à ceux des électeurs suisses.

/ATS