CFF victimes d'une escroquerie: le MPC poursuit un ex-employé

Les CFF ont été victimes d'une escroquerie de plus de 5 millions de francs sur plusieurs années ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les CFF ont été victimes d'une escroquerie de plus de 5 millions de francs sur plusieurs années. Le Ministère public a ouvert une enquête contre un ex-employé de l'ex-régie fédérale et quatre complices, indique-t-il vendredi dans un communiqué.

/ATS
 

CFF victimes d'une escroquerie: le MPC poursuit un ex-employé

CFF victimes d'une escroquerie: le MPC poursuit un ex-employé

