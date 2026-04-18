CGN: retour des croisières privées et de la parade navale

La CGN proposera à nouveau des croisières privées cette année. Sa traditionnelle parade navale ...
CGN: retour des croisières privées et de la parade navale

CGN: retour des croisières privées et de la parade navale

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La CGN proposera à nouveau des croisières privées cette année. Sa traditionnelle parade navale, annulée l'an dernier, fera aussi son retour le 31 mai prochain à Nyon.

La baisse de la demande et l'accident du 'Simplon' en 2024 avaient notamment contraint la CGN à suspendre ses croisières privées. 'Après une période de réorganisation, l'offre événementielle revient par étapes', indique samedi la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN), en marge de son week-end portes ouvertes au chantier naval de Lausanne-Ouchy.

Les réservations sont possibles principalement à bord du bateau 'Lausanne'. La CGN relève que 'plusieurs entreprises et institutions de premier plan' ont déjà confirmé leur présence pour ces croisières privées.

Autre grande absente en 2025 en raison de l'indisponibilité de certains navires, la parade navale revient aussi cette année. Cette nouvelle édition réunira quatre bateaux Belle Epoque et, pour la première fois, un Naviexpress, qui assure habituellement la traversée Suisse-France.

Cinq Belle Epoque sur l'eau

Parmi les autres nouveautés pour la saison, la CGN rappelle avoir repris 'en direct' son offre de restauration, afin 'de renforcer la cohérence de l'offre et la maîtrise de son image.'

La saison de printemps démarre le 25 avril, tandis que la saison d'été sera prolongée du 1er juin au 21 septembre. Durant cette saison, cinq bateaux Belle Epoque vont naviguer sur le Léman pour assurer les principales croisières touristiques: le 'Rhône', le 'Savoie', le 'Montreux, 'l'Italie' et le 'Vevey'.

/ATS
 

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