CICR: le monde doit se pencher sur la « dramatique » situation à Gaza

Après les opérations qui ont permis la remise de prisonniers et de corps dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza, le monde doit désormais se pencher sur la 'dramatique' situation dans le territoire, a exhorté vendredi la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric.

'Au cours des 15 dernières semaines, le CICR a collaboré avec Israël, le Hamas et les médiateurs pour rapatrier les otages, les détenus et les dépouilles des personnes décédées auprès de leurs familles, conformément à la première phase de l'accord' de cessez-le-feu, a rappelé la diplomate suisse dans un communiqué.

Et la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) d'appeler la communauté internationale à 'améliorer d'urgence la situation humanitaire dramatique à Gaza'.

/ATS