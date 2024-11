COP29: les ONG suisses demandent un soutien financier fort

A quelques jours de la conférence annuelle de l'ONU sur le climat à Bakou (Azerbaïdjan), Alliance Sud et le WWF réclament 1000 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud. La Suisse est appelée à en faire plus.

La conférence annuelle de l'ONU sur le climat, qui s'ouvre lundi jusqu'au 22 novembre, doit se conclure par un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement pour la période postérieure à 2025. Ce nouvel objectif remplacera celui de 100 milliards par an fixé en 2009, et péniblement atteint en 2022 seulement.

'Il est évident que le nouvel objectif de financement collectif qui doit être entériné lors de la COP29 requiert une toute autre dimension que celle retenue jusqu'ici', estime Laurent Matile, d'Alliance Sud dans un communiqué jeudi. Les ONG d'oeuvre d'entraide suisse rappellent que ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés par la crise climatique.

/ATS