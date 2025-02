CSEM: première salle sèche de Suisse pour les batteries innovantes

Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) inaugure la première salle sèche de Suisse dédiée à l’assemblage et au prototypage de batteries innovantes. L'initiative concerne son Battery Innovation Hub (BIH), unité lancée il y a deux ans à Neuchâtel.

L'infrastructure stratégique jouera un rôle-clé dans l’industrialisation des batteries de nouvelle génération, a indiqué mardi le CSEM. Grâce à son point de rosée extrêmement bas (-50 degrés), elle offrira un 'environnement idéal' pour la manipulation de matériaux hautement sensibles à l’humidité, tel que le lithium-métal.

La salle sèche, prévue pour septembre, sera notamment équipée d’une ligne pilote servant à l’assemblage de cellules 'pouch', comme celles utilisées dans les téléphones et voitures électriques. Ce qui rapprochera les prototypes des formats industriels, précise le centre suisse d’innovation technologique dans son communiqué.

Start-up et PME

Une salle sèche est un environnement contrôlé où l'humidité est maintenue à des niveaux extrêmement bas, indispensable pour manipuler les matériaux sensibles utilisés pour les batteries d’aujourd'hui et surtout de demain. Le CSEM proposera aussi une partie de la salle pour les petites entreprises.

Cette offre vient ouvrir 'des perspectives stratégiques' pour les start-up et les petites et moyennes entreprises (PME), en réduisant les risques et les coûts pour leurs innovations, selon le communiqué. Ce dernier évoque une 'initiative unique parmi les centres de recherche et les universités en Suisse'.

