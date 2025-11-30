Californie: au moins quatre morts et dix blessés dans des tirs

Au moins quatre personnes sont mortes et dix autres ont été blessées dans des tirs survenus ...
Californie: au moins quatre morts et dix blessés dans des tirs

Californie: au moins quatre morts et dix blessés dans des tirs

Photo: KEYSTONE/AP/Ethan Swope

Au moins quatre personnes sont mortes et dix autres ont été blessées dans des tirs survenus samedi soir à Stockton, ville de Californie, dans l'ouest des Etats-Unis, a annoncé la police. La fusillade a eu lieu en plein week-end prolongé de thanksgiving.

'Nous pouvons confirmer qu'à ce stade environ 14 individus ont été touchés par des tirs d'armes à feu et que quatre victimes sont décédées', a écrit dans un communiqué sur le réseau social X le bureau du shérif du comté de San Joaquin.

La police a précisé qu'il pouvait s'agir de tirs 'ciblés'.

Des tirs ont été signalés en début de soirée samedi sur une avenue de Stockton, a indiqué le bureau du shérif en précisant que l'enquête était en cours et les informations extrêmement 'limitées'.

'Les enquêteurs examinent toutes les possibilités [...] et travaillent à déterminer les circonstances qui ont pu conduire à cette tragédie', a encore écrit la police locale dans son communiqué.

Soldate abattue à Washington

Ces tirs surviennent après une attaque délibérée mercredi à l'autre bout du pays, dans la capitale fédérale Washington, lorsqu'un ressortissant afghan de 29 ans réfugié aux Etats-Unis depuis 2021 a tué une jeune militaire de la garde nationale et grièvement blessé un second soldat.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés. En 2024, si l'on exclut les suicides, au moins 16'700 personnes ont été tuées par arme à feu.

Depuis l'assassinat en septembre de l'influenceur populaire auprès de la jeunesse conservatrice et trumpiste, Charlie Kirk, le pays, ultra polarisé, redoute une augmentation d'actes de violence politique par arme à feu.

/ATS
 

Actualités suivantes

Manille: manifestation en plein scandale des projets fictifs

Manille: manifestation en plein scandale des projets fictifs

Monde    Actualisé le 30.11.2025 - 06:53

Sri Lanka: au moins 159 morts dans le sillage du cyclone Ditwah

Sri Lanka: au moins 159 morts dans le sillage du cyclone Ditwah

Monde    Actualisé le 30.11.2025 - 05:53

Un pied fossilisé met en lumière l'Australopithecus deyiremeda

Un pied fossilisé met en lumière l'Australopithecus deyiremeda

Monde    Actualisé le 30.11.2025 - 04:47

Ukraine: une attaque russe près de Kiev fait au moins un mort

Ukraine: une attaque russe près de Kiev fait au moins un mort

Monde    Actualisé le 30.11.2025 - 01:47

Articles les plus lus

En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 09:35

Royaume-Uni : Jeremy Corbyn lance un nouveau parti « socialiste »

Royaume-Uni : Jeremy Corbyn lance un nouveau parti « socialiste »

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 16:13

L'extrême droite allemande refonde son organisation de jeunesse

L'extrême droite allemande refonde son organisation de jeunesse

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 17:39

France: le chef du RN agressé lors d'une séance de dédicaces

France: le chef du RN agressé lors d'une séance de dédicaces

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 23:31