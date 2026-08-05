Californie: un homme armé a été arrêté sur un golf de Trump

Un homme armé a été interpellé sur un golf appartenant au président américain Donald Trump en Californie, deux jours avant sa visite sur place prévue mardi soir, a annoncé le shérif du comté de Los Angeles. L'arrestation a eu lieu dimanche à Ranchos Palos Verdes.

L'homme a éveillé les soupçons, car il 'a été vu en train de se promener sur le terrain de golf, de prendre des photographies et de filmer et semblait surveiller les activités liées à la planification de la sécurité', expliquent-ils les services du shérif dans un communiqué.

Donald Trump s'y rend mardi soir pour un dîner organisé par le comité national du parti républicain pour lever des fonds.

Le suspect, identifié comme Jeanine John Taele, avait 'un chargeur de 16 cartouches contenant des munitions' dans la poche de son pantalon.

Plusieurs tentatives d'assassinat

En fouillant la voiture de cet homme de 38 ans, les agents du shérif ont également saisi 'un pistolet chargé' et un autre chargeur contenant des munitions, selon le communiqué.

Une perquisition a ensuite été menée par le shérif et les services anti-terroristes du FBI au domicile de cet homme, à Downey, en banlieue de Los Angeles.

Ils y ont découvert un fusil d'assaut, un pistolet, un gilet pare-balles, des chargeurs de grande capacité, des munitions, deux appareils radio et 'plusieurs carnets contenant des déclarations inquiétantes'.

Les enquêteurs ont présenté le dossier mardi matin au bureau du procureur de Los Angeles, qui se prononcera sur d'éventuelles poursuites.

Depuis sa dernière campagne présidentielle, Donald Trump a été visé par de multiples tentatives d'assassinat.

/ATS