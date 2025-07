Cambodge-Thaïlande: des bruits d'artillerie entendus à la frontière

Des bruits d'artillerie étaient entendus dimanche à l'aube à Samraong, au Cambodge, à une vingtaine de kilomètres de la frontière thaïlandaise, quelques heures après une proposition américaine de cessez-le-feu, selon des journalistes de l'AFP présents sur place.

Une porte-parole du ministère cambodgien de la défense a indiqué que la Thaïlande avait attaqué à 04h50 du matin près de deux temples contestés.

Le différend frontalier entre les deux pays couve de longue date et a dégénéré jeudi en affrontements impliquant des avions de combat, des chars, des troupes au sol et l'artillerie. Les combats ont fait 33 morts de part et d'autre de la frontière.

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi, après avoir échangé avec leurs dirigeants, que le Cambodge et la Thaïlande étaient prêts à se rencontrer pour parvenir à un cessez-le-feu.

'Ils ont convenu de se rencontrer immédiatement et de trouver rapidement un accord de cessez-le-feu', a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

/ATS