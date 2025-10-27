Cameroun: 4 morts lors de manifs de l'opposition à Douala

Quatre personnes sont décédées dimanche lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants de l'opposition à la veille des résultats officiels de l'élection présidentielle au Cameroun, ont indiqué les autorités de la région.

Les sympathisants d'Issa Tchiroma Bakary sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays par centaines après un appel à manifester pacifiquement du candidat qui revendique la victoire à la présidentielle face au président sortant Paul Biya, 92 ans dont 43 au pouvoir.

'Ces individus ont attaqué la brigade de gendarmerie de Nkoulouloun et les commissariats de sécurité publique des 2e et 6e arrondissements de la ville de Douala (...) plusieurs éléments des forces de sécurité ont été blessés, et quatre personnes ont malheureusement perdu la vie' a expliqué Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral dans un communiqué paru dans la nuit de dimanche à lundi.

Des manifestants ont exhibé des douilles de munitions qu'ils affirment avoir ramassé à la suite de tirs des forces de l'ordre aux abords de la gendarmerie de Nkoulouloun, devant un journaliste de l'AFP sur place. Les tirs, 'à balles réelles' ont commencé après une salve de gaz lacrymogènes a relaté à l'AFP après l'affrontement, un participant qui a souhaité garder l'anonymat.

'Ils ont tiré, trois personnes, trois corps sont tombés devant nous', a-t-il poursuivi.

Le gouverneur de la région du Littoral a qualifié l'appel à manifester d''irresponsable' alors que les autorités avaient interdit les rassemblements publics et restreint la circulation dans de nombreuses villes du pays.

M. Ivaha Diboua a également condamné 'avec la plus grande fermeté ces actes de violence prémédités, qui constituent une atteinte grave à l'ordre public, à la sécurité et à la sûreté nationale de l'Etat'.

Le Conseil constitutionnel donnera les résultats définitifs du vote à partir de 11h00 à Yaoundé, la capitale.

/ATS